Que classe! Cuca domina cabeçada de Mina e recebe aplausos de Mano Menezes

No Mineirão, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro e acabou eliminado das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 26. O jogo não foi dos mais emocionantes ou dos melhores tecnicamente. Por isso, um dos grandes momentos da partida não aconteceu dentro de campo, mas na beirada dele.

No final do primeiro tempo, o zagueiro alviverde Yerry Mina isolou uma bola para a lateral, na direção de Cuca. O treinador palmeirense, então, mostrou que ainda tem muita intimidade com a bola e fez um belíssimo domínio na cabeçada do colombiano. Primeiro, matou a bola no alto com o lado externo do pé, depois, ainda tocou nela de ombro e petecou uma vez até segurá-la com a mão.

O lance foi tão bonito que impressionou o treinador rival, Mano Menezes, que bateu palmas para o colega de profissão.

via GIPHY