Que estilo! Jogador do Real vai treinar com carro clássico dos anos 1950

O zagueiro Sérgio Ramos, capitão da seleção espanhola e do Real Madrid, foi ao seu treino no CT da equipe com um carro para lá de estiloso: um Fiat 600, veículo fabricado pela indústria italiana entre os anos de 1955 e 1969.

Em poucas horas, o vídeo foi visto mais de 1 milhão de vezes. A roupa do jogador também chamou a atenção. Nos comentários, os fãs elogiaram o craque espanhol. "Aquele bom e velho carro clássico. Eles nunca envelhecem", escreveu um. "Que roupa! Parece um artista", disse um, em referência às roupas de Ramos.

O carro foi um presente antecipado de seu irmão, René Ramos, já que o jogador completa 32 anos em 30 de março.

O Fiat 600 foi construído poucos anos após a Segunda Guerra (1939-1945) e, por ser econômico e de fácil manutenção, foi considerado um dos símbolos do "boom" econômico da Itália. O carro também fez sucesso na Espanha, onde foi licenciado pela SEAT, e na Argentina.

Sérgio Ramos defende o Real Madrid e a seleção de seu país desde 2005. Pelo time merengue, foram 553 partidas e pela Espanha, 149. O jogador só está atrás do goleiro Iker Casillas (167 jogos) em maior número de participações na equipe nacional.

Confira o vídeo de Sérgio Ramos chegando ao CT do Real Madrid.