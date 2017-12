Que fase! Jogador falha nas eliminatórias e é acusado de tentar matar mulher

Não está nada boa a fase do lateral-esquerdo do Guangzhou R&F, Jiang Zhipeng, de 28 anos. Depois de ter falhado na derrota por 1 a 0 da Seleção Chinesa diante do Irã, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, sua esposa, Zhang Zhiyue, o acusa de tê-la traído com outras mulheres. "Depois de uma relação de décadas, ele quer me levar para o túmulo", acusa ela.

Zhang publicou em uma rede social mensagens escritas pelo jogador e supostamente dirigidas a outras mulheres, que teriam sido suas amantes, diz a esposa, "em três anos e meio dos quatro anos de casamento". Isso provocou uma enxurrada de ataques ao atleta e de mensagens de apoio à mulher.

Ela abriu um processo contra o lateral e também pediu para que a Federação Chinesa de Futebol e o clube de Jiang que não o convoquem mais para a seleção e o banissem do futebol, para ajudá-la. Ainda não houve um pronunciamento oficial, mas as punições costumam ser severas, na China, para atletas com condutas inapropriadas.

Na partida contra o Irã, Jiang não conseguiu afastar uma bola, o que levou ao gol do adversário. Veja o lance: