Que susto! Ederson tranquiliza fãs após levar chute no rosto; veja lance

Com dois gols de Gabriel Jesus, o Manchester City aplicou um impiedoso 5 a 0 no Liverpool, na retomada do Campeonato Inglês após a parada para os compromissos das seleções nacionais. Além dos gols, o jogo ficou marcada pelo lance envolvendo o goleiro Ederson.

Aos 37 minutos, Mané foi expulso em um lance que assustou a todos. Mesmo que aparentemente sem intenção, o atacante acertou uma solada no rosto do goleiro do City, que recebeu atendimento médico por quase dez minutos e precisou deixar o campo de maca, sendo levado para um hospital. Mas ele retornou ao estádio antes mesmo do fim da partida, mostrando que o problema não foi tão grave quanto se temia, pois só apresentava um curativo no lado esquerdo do rosto.

Ao final da partida o próprio goleiro tranquilizou os fãs com uma publicação em suas redes sociais. "Olá a todos, estou bem, é um susto. Importante vitória, somos fortes. Obrigado a todos pelas mensagens"

Que tudo esteja bem com Ederson pic.twitter.com/JpBoHqAn3d — PL Brasil (@premierlgbrasil) 9 de setembro de 2017