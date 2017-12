Que susto! Tempestade quase destrói cobertura de estádio na Alemanha

Se nos Estados Unidos os furacões Harvey e Irma causaram estragos em cidades e, consequentemente, em algumas arenas esportivas, a tempestade Xavier, na Alemanha, também causou mortes, destruição e quase deixou o estádio do Wolfsburg sem cobertura.

Um vídeo gravado nos últimos dias na Volkswagen Arena, casa do time alemão, flagrou os efeitos que os fortes ventos causaram no teto do local. Com as rajadas de pouco mais de 100 km/h, a estrutura oscila, se esticando e retraindo. Apesar do susto, nenhum problema maior foi registrado pelo clube.

@Kachelmannwettr So stark hat das dach von der Volkswagen Arena wegen #Xavier gewackelt. Ca. 105 Kmh wurden gemessen. (Video nicht von mir) pic.twitter.com/27vy1dfRZw — Marcel Kensy (@MarcelKensy) 6 de outubro de 2017

Na Alemanha, a tempestade Xavier deixou pelo menos sete mortos e 20 feridos, enquanto na Polônia foram duas vítimas fatais e 39 feridos. Em Berlim, foram registrados ventos de até 120 km/h. / COM INFORMAÇÕES DA EFE