Quem é quem? Sport e Atlético-PR usam uniformes 'iguais' no Brasileirão

O jogo entre Sport e Atlético-PR, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, chamou atenção de quem tentou acompanhar a partida pela TV. Digo tentou, pois os dois times jogaram com uniformes extremamente parecidos. Enquanto os donos da casa entraram com sua tradicional camisa rubro-negra, os paranaenses jogaram com uma roupa alternativa, na cor laranja, mas que muito se parece com vermelho. Além disso, os dois tinham calções e meias escuras.

A situação chamou atenção dos torcedores, que foram às redes sociais se queixar: "Como deixam os dois times jogarem com uniformes tão parecidos?", diziam alguns deles, enquanto outros se questionavam se era o seu aparelho de televisão que estava com algum tipo de defeito.

Essa, porém, não é a primeira vez no Brasileirão que isso acontece. Na partida entre Atlético-GO e Atlético-PR, o mesmo problema foi registrado, sendo resolvido apenas no segundo tempo. No clássico entre Corinthians e São Paulo, o goleiro Cássio jogo ude amarelo, mesma cor utilizada pelo trio de arbitragem.

Tá bem tranquilo de ver o jogo com as camisas do Sport e Atlético. pic.twitter.com/bqEKOdfPkP — Henrique Stockler (@HenStockler) 2 de julho de 2017

tá dando agonia ver Sport x Atlético PR com esses uniformes com cores "quase iguais" pela TV — Edgar (@edgarcaettano) 2 de julho de 2017

esqueceram de combinar os uniformes no jogo do sport e atlético pr — vinicius (@vinejr9) 2 de julho de 2017

Como que o árbitro deixa Sport e Atlético PR jogarem com uniformes no mesmo tom? Tá de sacanagem, né — Ludmylla Oliveira (@LudmyllaCRVG) 2 de julho de 2017