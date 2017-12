Quem é melhor nas análises esportivas: ex-jogadores ou jornalistas?

Após a eliminação do São Paulo na Sul-Americana, após empate por 1 a 1 com o Defensa y Justicia, da Argentino, Edmundo discutiu com seus companheiros da FOX Sports. O ex-jogador entendeu corretamente que o diretor de futebol do São Paulo, Vinícius Pinotti, falou que Rogério Ceni era "questionável", mas foi rebatido pelos jornalistas, que acreditavam que o cartola havia dito "inquestionável".

Após o intervalo, os demais presentes na atração reconheceram que Edmundo estava correto, apesar de o diretor querer dizer o sentido contrário, bancando a permanência de Ceni no banco do São Paulo.

PVC e Edmundo já haviam discutido em março, em uma edição do programa "Expediente Futebol", na mesma emissora. O assunto dessa vez foi a contratação de Milton Mendes como novo técnico do Vasco. Apesar de concordarem que qualquer técnico pode se dar mal na atual condição do clube, ambos defenderam pontos diferentes de como a equipe pode evoluir.

O bate-boca entre os dois acendeu novamente o velho questionamento (que talvez nunca seja solucionado) sobre o papel de jornalistas e ex-jogadores de futebol nos comentários e análises dos clubes e dos campeonatos, não apenas do futebol, como no exemplo citado, mas de todos os esportes em geral.

Então perguntamos a vocês, leitores, quem é melhor nos comentários: jornalistas ou ex-jogadores?