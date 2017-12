Quem veste melhor a camisa 10 do São Paulo: Ganso ou Cueva?

Revelado pelo Santos em 2008, Paulo Henrique Ganso foi contratado pelo São Paulo em 2012. Inicialmente vestindo a camisa 8, o maestro só assumiu efetivamente a camisa 10 do clube em 2014, após a saída de Jadson para o Corinthians. No Morumbi, Ganso fez 221 jogos, marcou 24 gols, deu 49 assistências e levantou o troféu da Copa sul-americana de 2012.

Um mês antes de Ganso deixar o tricolor, o clube acertou a contratação de Christian Cueva, que jogava no Toluca, do México. Assim como o antecessor, o peruano não iniciou com a camisa 10, mas com a 13, assumindo o número icônico somente nesta temporada. Ao todo, são 36 jogos, 12 gols e oito assistências.

Apesar de Cueva ter muito menos tempo de clube, ele parece empolgar a torcida tanto quanto Ganso. Então, perguntamos a você, são-paulino, quem veste melhor a camisa 10 do São Paulo?