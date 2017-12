Quer comprar uma equipe de futebol? O Newcastle, da Inglaterra, está à venda

O empresário britânico Mike Ashley, dono do Newcastle United durante os últimos dez anos, colocou o clube à venda. Proprietário de 100% das ações do popular clube do nordeste da Inglaterra, Ashley confirmou nesta segunda-feira a intenção de se desfazer do Newcastle antes do fim do ano.

"Como um dos clubes mais antigos e com mais torcedores do Campeonato Inglês que somos, e, para benefício de muitos dos fãs no Reino Unido e no mundo todo, o Newcastle precisa de uma direção clara e um caminho livre para um futuro de sucesso", disse o clube em comunicado publicado no Facebook da equipe.

"Para dar ao clube a melhor oportunidade possível para obter o posicionamento e o investimento necessário para chegar ao próximo nível, em um momento crucial na sua história, o dono atual acredita que o melhor para o Newcastle e os torcedores é colocar a equipe à venda", completou o comunicado.

Ashley, que tem uma fortuna estimada em US$ 3,2 bilhões, segundo a revista Forbes, assumiu o controle do Newcastle em 2007 há dez anos, após desembolsar cerca de 134 milhões de libras. "O processo de busca de um novo dono que seja capaz de conseguir o investimento e a dedicação requerida pelo clube para atingir suas ambições começará de forma imediata", concluiu a carta.

Com Ashley, o Newcastle caiu duas vezes de divisão. Atualmente, a equipe ocupa a nona posição do Inglês. "Houve muita especulação sobre as intenções de Mike no clube. Acredito que ele demonstrou que foi realizado um investimento considerável ao longo destes anos, mas que chegou a um pouco em que sente que fez tudo o que podia ser feito", afirmou o advogado Andrew Henderson, da St. James Holdings, a empresa de Ashley.

"A intenção que temos neste momento é ver se o clube pode ser vendido antes do Natal. Acreditamos que é o momento de uma mudança", destacou o advogado.