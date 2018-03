Quer uma rede? Neymar publica vídeo de caneta humilhante em treino do PSG

Jogadores espetaculares dão show para os torcedores nas partidas. Mas se você perguntar para qualquer ex-companheiro de um grande craque, todos citam as maravilhas que testemunhavam (ou sofriam) nos treinos.

Neymar deu mais uma prova de que isso é a mais pura verdade.

Por meio de conta no Twitter, o brasileiro compartilhou um vídeo em que aparece dando uma caneta humilhante em um companheiro de PSG.

O brasileiro controla a bola pela esquerda, esperando o bote do primeiro marcador. Quando um segundo chega na cobertura, Neymar finta com a perna esquerda e toca de letra, dando um rolinho sensacional.

Depois dessa, eu ia pra casa e nem voltava pelo resto da semana.

Assim como toda a temporada europeia, os rumores de que o brasileiro irá se transferir ao Real Madrid aumentaram mais uma vez. Nesta segunda-feira, 15, o programa "El Larguero", da emissora de rádio espanhola Cadena SER, publicou que o presidente madridista, Florentino Pérez, estaria disposta a usar Cristiano Ronaldo como moeda de troca para obter Neymar.

Na última sexta-feira, 12, o jornal local Marca estampou em sua capa o plano de cerca de 400 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) que o clube teria pronto para conseguir trazer o brasileiro.

Segundo o jornal, Florentino somente irá negociar a chegada de Neymar com o aval da diretoria do PSG. Além disso, a diretoria do Real Madrid já foi informada por pessoas próxima do jogador que ele gostaria de atual no Santiago Bernabéu algum dia.

Em dezembro, o jornalista Ignacio Miguélez, durante uma edição do programa "El Chiringuito de Jugones", da emissora MEGA, cravou que Neymar deverá ir para o Santiago Bernabéu já no próximo mês de junho, na abertura da janela de transferência do verão europeu.