Quer ver PSG x Real Madrid pela Liga dos Campeões? Ingresso custa R$ 54 mil

Quer assistir ao jogaço entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões? A partida de ida acontece no Santiago Bernabéu, casa do Real, apenas fevereiro do ano que vem, no dia 14. A de volta, em 6 de março, em Paris, no Parque dos Príncipes, casa do PSG.

Os ingressos para o jogo na França já estão esgotados na venda oficial, mas dá para arrumar entradas com cambistas. O problema é o "precinho": em média, as entradas vem sendo negociadas a 14 mil euros (R$ 54 mil), como publicado pelo jornal espanhol Marca.

Para evitar justamente esse abuso nos preços nessa verdadeira "final antecipada", o PSG publicou um comunicado, na seção de compra de entradas em seu site oficial, recomendando que os torcedores evitem e cambistas e procurem a revenda de entradas oficial do clube, Ticketplace.

Na venda oficial para a primeira partida, em Madri, há somente ingressos disponíveis para camarotes, com preços variando de 550 a 750 euros (R$ 2,1 mil a R$ 2,9 mil).

Prejuízos pro bolso do torcedor e também para o clube que cair nessa fase: uma eliminação precoce também significaria perdas financeiras importantes para as equipes, que contam com a Liga dos Campeões e seus prêmios milionários para fechar as contas do ano.

O clube que sair nesta fase de oitavas-de-final ficará sem uma renda potencial de pelo menos 25 milhões de euros (R$ 97 milhões), sem contar os direitos de TV para os jogos mais assistidos do ano.