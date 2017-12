'Quero sete filhos e outras tantas Bolas de Ouro', diz Cristiano Ronaldo

Eleito o melhor jogador do mundo pela quinta vez, Cristiano Ronaldo acaba de ser pai pela quarta vez após o nascimento da filha Alana Martina, fruto do seu relacionamento com Georgina Rodríguez. Apesar dos recentes acontecimentos, o craque português revelou em entrevista ao jornal francês L'Équipe que ainda não está satisfeito.

"Enquanto estiver jogando, vou tentar ganhar tudo o que possa ganhar. Quero sete filhos e outras tantas Bolas de Ouro", adiantou CR7 na entrevista que será publicada na edição desta sexta-feira, 17, do diário desportivo gaulês.

O capitão da seleção portuguesa e craque do Real Madrid já tem o garoto Cristiano Ronaldo Jr., carinhosamente tratado como Cris ou Cristianinho, e os gêmeos Eva e Mateo, que nasceram em junho deste ano. Ao contrário de Alana, sua última filha, os outros três filhos do craque não tiveram a identidade da mãe revelada. E segundo informações de tabloides europeus, os três primeiros herdeiros dele teriam sido gerados a partir de barrigas de aluguel.