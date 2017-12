Questionado sobre festas, Ronaldo responde: 'Se tivesse a mulher do Figo...'

Um dos maiores jogadores da história do futebol, mas também um grande contador de causos que vivenciou na carreira, Ronaldo participou de um programa na TV espanhola e "aprontou" mais uma vez, relembrando histórias dos tempos que jogava no Real Madrid.

"Florentino (Perez, presidente do Real Madrid) me dava broncas. Um dia me chamou e disse: Ronnie, por que você não fica em casa como faz Figo? Eu respondi: 'Presi', se eu tivesse a mulher do Figo, também não sairia de casa para festejar", disse ele, ao El Hormiguero, em tom de brincadeira, referindo-se a Helen Svedin, modelo sueca casada com o português desde 1996. "Eu falei sem querer faltar com respeito a ninguém. Depois contei a Luis e à sua esposa", completou.

Outro dos assuntos tratado no programa foi o corte de cabelo utilizado por Ronaldo na Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil se sagrou pentacampeão mundial. Segundo o ex-atacante, aquilo foi para "tirar o foco": "Quando jogamos a semifinal contra a Turquia, eu estava com problemas na perna. Passamos à final e falava-se muito desses problemas, dando informações aos adversários. Cortei o cabelo e fui ver meus companheiros, que fizeram piada. Assim, só se falou do cabelo – e nós ganhamos o título", contou.