Racing se 'impressiona' com Arena Corinthians: 'Cinco estrelas'

Adversário do Corinthians nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Racing não economizou elogios ao estádio de Itaquera. Em seu site oficial, o clube classificou a arena como "de cinco estrelas" e afirmou que "impressiona por todos os lados".

"Na realidade, não se pode acreditar. A Arena Corinthians cativa desde o momento em que você coloca seus olhos nela. Causa impacto sua estrutura, causa impacto seus serviços, causam impacto seus acessos. Em resumo: produz uma sensação de maravilha que é difícil igualar", publicou o clube.

"É claro que o El Cilindro é o mais lindo do mundo. Mas isso não significa a retirada da nossa capacidade de se maravilhar com outros estádios", brincou, deixando a Arena Corinthians atrás somente da sua própria "cancha".

No entanto, em sua "excursão nas terras paulistas", o clube não deixou de citar a desigualdade do País, contextualizando que o "monstro que ostenta dinheiro (fica) em meio a um país onde muita gente não tem o que comer".

Gracias por el elogio, @RacingClub. Bienvenidos a la casa de Fiel Torcida!https://t.co/GGdRa41Kns — Arena Corinthians (@A_Corinthians) 12 de setembro de 2017

Essa não é a primeira vez que um adversário se deslumbra com um estádio da capital. Antes da partida contra o Palmeiras, pela fase de grupos da Copa Libertadores, jogadores do Jorge Wilstermann ficaram impressionados com a "monstruosidade" do "belíssimo" Allianz Parque.

Confira na íntegra o texto "Com aroma Mundial", sobre a Arena Corinthians

"A Arena Corinthians impressiona de todos os lados. Com capacidade para mais de 47 mil torcedores, está classificado como um estádio cinco estrelas. Aqui se disputou a primeira partida da Copa do Mundo de 2014.

Olha. E olha. E, depois de olhar, olha novamente. Não se pode acreditar. Na realidade, não se pode acreditar. A Arena Corinthians cativa desde o momento em que você coloca seus olhos nela. Causa impacto sua estrutura, causa impacto seus serviços, causam impacto seus acessos. Em resumo: produz uma sensação de maravilha que é difícil igualar. É claro que o El Cilindro é o mais lindo do mundo. É claro. Mas isso não significa a retirada da nossa capacidade de se maravilhar com outros estádios. E ali, nesse monstro que ostenta dinheiro em meio a um país onde muita gente não tem o que comer, é que o Racing seguirá sonhando com o título da Copa Sul-Americana.

Dizem os que transitam habitualmente nas ruas de São Paulo que a torcida do Corinthians é maioria. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do país entre 2003 e 2010, sempre se apresentou como simpatizando do clube preto e branco. E basta olhar para o estádio para entender o lugar: nos corredores, nas paredes e nos murais aparecem de modo que ninguém duvida que, pelo menos naquela parte do universo, a vida é observada através das cores dos donos casa. "É uma coisa louca", dizem aqueles que tiveram a chance de caminhar pelo chão de cima para baixo e de baixo para cima.

Mais detalhes para tentar entender o que é a excursão do Racing nas terras paulistas. Os vestiários são realmente enormes - várias vezes maior que os do futebol argentino - e têm mais de 20 chuveiros cada um; a sala de imprensa se confunde com um teatro; a área dos restaurantes convida você a acreditar que está andando pela Florida Street; há um tribunal de Justiça que atende durante os jogos e tem uma sala de detenção; e um centro médico - sim, nada de salinhas de primeiros socorros - surge no quarto andar.

Por que a Arena Corinthians é desse jeito? Porque foi construída para a Copa do Mundo no Brasil em 2014, com milhões de dólares investidos em infraestrutura. Na verdade, a partida de abertura foi realizada no dia 12 de junho, quando a equipe anfitriã derrotou a Croácia por 3 a 1. A seleção argentina, com Lionel Messi como principal figura, também teve duas possibilidades de se mostrar nesse estádio que (o atacante) Licha (Lisandro) López tentará fazer o seu próprio jogo: vitória sobre a Suíça, por 1 a 0; e derrota para a Holanda, por 4 a 2, nas penalidades.

Tudo está pronto para receber o Racing. E o Racing, que sabe para onde está indo, não pensa que será diferente."