Racing vai usar escudo da Chapecoense em sua camisa contra o Boca

Segundo o Globoesporte.com, o Racing também vai prestar um ato de solidariedade a Chapecoense após o acidente de avião que matou quase todos os jogadores e a comissão técnica do time catarinense. O clube argentino vai entrar em campo no domingo contra o Boca Juniors em jogo válido pelo Campeonato Argentino com o escudo da Chape estampado na sua camisa entre o escudo oficial e o fornecedor esportivo. Além disso, o presidente do Racing, Victor Blanco, também lamentou o acidente e se colocou a disposição do clube para ceder algum atleta para a Chape.

Lamentamos terrible accidente a @ChapecoenseReal. Racing Club se solidariza con las familias de las victimas y a colaborar con algún jugador

— Victor Blanco (@Vbrvictor) 29 de novembro de 2016