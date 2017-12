Nesta segunda-feira, o programa "El Partidazo", da rádio espanhola COPE, divulgou em sua conta no Twitter o que poderia ser o uniforme do Real Madrid para a próxima temporada. Além da camisa principal, também teria sido revelados os fardamentos reserva e alternativo.

A grande mudança na tradicional camisa branca dos madridistas em relação à atual é a cor secundária, que passou de um azul escuro para um tom parecido com turquesa. Além disso, as tradicionais três listras da Adidas voltam ao ombro, depois de serem colocadas nas laterais da peça neste ano.

Utilizada como kit alternativo na temporada 2016/17, a camisa preta passará a ser a reserva em 2017/18. Assim como a branca, também contará com detalhes em turquesa. Justamente este tom de azul será o predominante no uniforme alternativo, que terá o branco como segunda cor.

