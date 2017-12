Rafael Henzel tem melhora significativa na clínica em La Ceja

Segundo informação do G1, o único passageiro do setor de imprensa do voo que matou quase todo o time da Chapecoense, consegue e evoluir e melhora o seu quadro. Rafael Henzel, que passou pela RBS TV, TV Rio Sul e atualmente está na rádio Oeste Capital de Chapecó, conseguiu abrir os olhos, tentou se comunicar e responde bem aos estímulos. O repórter, que está internado na Clínica San Juan de Dios na cidade de La Ceja, na região de Antioquia, já tem a presença dos familiares em Medellín e não há previsão de liberação.