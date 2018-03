Rafaela Silva usa Twitter para trocar figurinhas e revela que faltam só 11

O álbum da Copa do Mundo da Rússia chegou às bancas no último domingo, encadernado junto com o Estadão. No entanto, a venda oficial começou nesta terça-feira. O pouco tempo de comercialização não foi um empecílio para Rafaela Silva, medalhista olímpica no judô, fazer sua coleção.

+ Santos tenta atrair público para jogo na Vila com entradas de cinema

+ Neto critica convocação de Ismaily, do Shakthar: 'eu falo que tem coisa errada'

+ Torcedora afirma que teve que assistir jogo de top: 'Só entra se for sem camisa'

Na manhã desta terça, faltavam apenas 23 figurinhas para que a atleta olímpica completasse o álbum. O aviso foi feito por meio de sua conta no Twitter. "Estou trocando cada uma (que me faltam) por 10 figurinhas (repetidas)", avisou depois de ter perguntado a seus 76 mil seguidores quem estava fazendo a coleção.

Alguém do rj ou São Paulo está colecionando o álbum da copa? — Rafaela Silva (@Rafaelasilvaa) 20 de março de 2018

Em seguida, Rafaela exibiu uma foto da página da seleção brasileira completinha, com direito a escudo brilhante, time posado e os 18 jogadores escolhidos, não por Tite, mas pela Panini, a editora do álbum. Depois de pouco tempo conversando com seus amigos internautas, Rafaela revelou que conseguiu trocar algumas e que agora só faltam 11 para fechar a coleção. Vale lembrar que a edição do Estadão de domingo, dia 25, fará nova promoção do álbum em São Paulo apenas, e somente para a venda em bancas.