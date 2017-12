A vitória por 3 a 0 do Barcelona sobre o Athletic Bilbao ficou marcada por um acidente violento ainda no começo do segundo tempo. Na disputa por uma bola aérea, o brasileiro Rafinha caiu e acabou recebendo uma joelhada involuntária do goleiro Ter Stegen, que saltou para socar a bola.

O choque cortou o supercílio do meia, que ficou no chão até a chegada dos médicos do Barcelona. O jogo ficou parado por alguns minutos e Rafinha teve que ser substituído por Ivan Rakitic.