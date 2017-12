Após derrota do Bayern, Rafinha mostrou erros ao 4º árbitro em celular

O Bayern de Munique não irá esquecer tão cedo os três erros da arbitragem durante a derrota por 4 a 2 para o Real Madrid, que selou a eliminação do clube nas quartas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira.

Um dia depois da partida, a versão em alemão do site Eurosport publicou uma foto do lateral Rafinha mostrando os lances irregulares ao húngaro Peter Berettyán, quarto árbitro do jogo.

O portal também disponibilizou as imagens que o brasileiro teria exibido ao oficial, atestando os equívocos durante o encontro.