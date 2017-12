Rafinha tira medida de máscara e brinca com Marvel: 'Está quase pronto'

No último final de semana, o meia Rafinha, do Barcelona, foi atingido por uma joelhada acidental do goleiro Ter Stegen e teve que levar 12 pontos na testa. Nesta quinta-feira, o brasileiro publicou em sua conta no Instagram uma foto de alguns médicos tirando a medida do seu rosto para a fabricação de uma máscara especial.

"Marvel, se ainda sobrar algum personagem, isto está quase pronto", brincou o brasileiro na legenda da foto. O meia ainda não tem previsão de retorno ao Barcelona.