Por lesão no nariz, Rafinha volta aos treinos do Barcelona usando máscara

O meia Rafinha Alcântara, do Barcelona, voltou aos treinos nesta segunda-feira com um visual diferente. Por uma lesão nasal sofrida após uma joelhada acidental do goleiro Ter Stegen, o brasileiro terá que usar uma máscara para proteger o rosto. Na última quinta-feira, o jogador já havia brincado com a máscara, dizendo que estava se preparando para se tornar personagem da Marvel.

O choque entre os companheiros aconteceu em 4 de fevereiro, no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Athletic Bilbao, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Pelo acidente, o jogador levou 12 pontos na testa.

O próximo compromisso do Barcelona será nesta terça-feira, na França, contra o Paris Saint-Germain, na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Para esta partida, Rafinha foi relacionado pelo técnico Luis Enrique.