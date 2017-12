Raí volta ao São Paulo: relembre a carreira do 'terror do Morumbi'

Um dos maiores ídolos da história do São Paulo, Raí foi apresentado como novo diretor executivo do clube nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda. O novo diretor garante ter recebido carta branca para executar mudanças do futebol tricolor e prometeu se esforçar para fazer o time reencontrar sua identidade "eficiente" dentro de campo.

Raí demorou para decidir jogar futebol profissionalmente, afinal, a família já tinha um craque. Seu irmão mais velho era ninguém menos que o 'Doutor' Sócrates, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Aos 15 anos, enfim, começou a sua carreira no futebol, vestindo a camisa de outro tricolor, o Botafogo de Ribeirão Preto, clube onde jogou de 1980 a 1986. Depois de uma curta passagem pela Ponte Preta, o meio-campista voltou ao Botafogo e estreou com a camisa da seleção Canarinho no empate de 1 a 1 com a Inglaterra, em 1987.

Quatro meses depois, sua convocação para a seleção brasileira rendeu a maior transação já realizada entre times brasileiros na época: Raí foi comprado pelo São Paulo Futebol Clube por 24 milhões de cruzados.

Com a chegada de Telê Santana, Raí conquistou a camisa 10 do time e começou a colecionar títulos. Pelo São Paulo, ele foi campeão brasileiro em 1991, venceu quatro campeonatos paulistas (1989, 1991, 1998 e 2000), levantou duas taças da Libertadores (1992 e 1993) e um mundial (1992).

E foi no mundial de 1992 que o craque se consagrou, marcando dois gols e entrando de vez para a história do clube. O São Paulo enfrentava o Barcelona e começou atrás no placar. Mas depois de um cruzamento de Müller, Raí empatou o jogo ainda no primeiro tempo. E na segunda etapa do jogo, o meio-campo do São Paulo marcou mais um, em uma cobrança de falta ensaiada. Um gol antológico, que garantiu o primeiro título intercontinental do Tricolor.

Raí saiu do São Paulo para jogar no Paris-Saint Germain, onde ficou de 1993 a 1998. No clube francês, ele conquistou diversos títulos, como Copa Liga da França (95 e 98), Copa da França (93, 95 e 98), Campeonato Francês (94) e a Recopa Europeia (96). Além de títulos, Raí marcou 72 gols pelo PSG, tornando-se o oitavo maior artilheiro da história do clube. Depois de jogar pelo PSG, o meia ainda voltou ao São Paulo em 1998, antes de se aposentar em 2000, aos 35 anos.