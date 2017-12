A partida entre Jiangsu Suning e Gamba Osaka foi especial para um dos brasileiros da equipe. Ramires deixou sua marca na partida com um gol espetacular e garantiu a vitória de equipe por 1 a 0 na terceira rodada da Champions League da Ásia.

Com o resultado, a equipe de Ramires e Alex Teixeira garantiu a terceira vitória na competição. No grupo H, o Jiangsu Suning segue na liderança com 9 pontos, atrás apenas do Jeju United-COR, que acumula 4.