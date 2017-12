Rapaz se infiltra em torcida rival e é arremessado para fora da arquibancada

O sábado foi mais um dia marcado por violência no futebol. No jogo entre Belgrano e Talleres, pelo Campeonato Argentino, a torcida do time da casa reconheceu um torcedor da equipe rival e simplesmente o arremessou para fora da arquibancada do estádio Mario Kempes. O rapaz, que não teve o nome identificado, sofreu diversas lesões com a queda e teve traumatismo craniano.

Belgrano e Talleres fazem uma das grandes rivalidades da Argentina e não se enfrentavam na primeira divisão há 15 anos. Lá, como em grande parte do Brasil, os clássicos são disputados com torcida única, o que justifica que o rapaz tenha tentado se infiltrar.

Depois do incidente, ele foi atendido na ambulância dentro do estádio e levado a um hospital de Córdoba.