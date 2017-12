Rapper americano JRiley usa camisa do Corinthians em novo clipe

O rapper americano JRiley virou torcedor do Corinthians após o Timão ter sido apresentado a ele pelo atacante turco Kazim, o "Gringo da Fiel", seu amigo pessoal.

Riley aparece usando a camisa número 3 do Corinthians em seu novo videoclipe, Bad Ting, e recentemente postou uma imagem em seu Instagram do amigo beijando a taça do Campeonato Paulista.

Além da camisa do Corinthians, durante o vídeo também é possível ver um boné do Coritiba, clube que o turco defendeu antes de se transferir para o alvinegro.

Bad Ting the link is in my bio Uma publicação compartilhada por Bad Ting OUT NOW (@jrileyrc) em Mai 11, 2017 às 12:36 PDT

No post em que comemorou o Campeonato Paulista, J Riley deu os parabéns a Kazim: