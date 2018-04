Reação de Borja durante briga no duelo contra o Corinthians vira meme

No último sábado (31), uma briga generalizada envolvendo jogadores do Corinthians e do Palmeiras marcou o primeiro jogo da final do Paulistão 2018, realizado em Itaquera e que terminou com a vitória por 1 a 0 para a equipe alviverde. O confronto foi comparado com o UFC, mas quem ganhou no número de registros foi o colombiano Borja, justamente o responsável pelo único gol da partida.

Apesar do tumulto ter começado devido a um lance entre próprio jogador e o zagueiro Henrique, o atacante preferiu ignorar a pancadaria desencadeada e chamou atenção no Twitter. Os internautas, inclusive, relembraram que no ano passado o colombiano teve o mesmo instinto de apenas observar a briga no confronto entre Peñarol e Palmeiras, pela fase de grupos da Libertadores.

Veja a reação do atacante:

Borja sou eu quando tem briga na balada.. pic.twitter.com/cqyS4s4jhD — Cabeçote Sep (@klebercampos65) March 31, 2018

“O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém", escreveu um internauta. “Borja é aquele amigo que você pode contar na briga”, brincou outro. Durante a confusão os protagonistas foram Clayson e Felipe Melo, dois jogadores conhecidos pelo pavio curto. Além da expulsão de ambos, o clássico teve ainda mais dez cartões amarelos, todos por causa de faltas duras.

O segundo jogo da decisão acontece no próximo domingo, às 16h, no Allianz Parque. Com a vitória no primeiro jogo, o Palmeiras precisa apenas de um empate para ser campeão.

Acompanhe a repercussão abaixo:

Borja tá fazendo gol e tal. Mas contra o Penarol não ajudo na briga, contra os gambá ele que arrumo a treta e se omitiu.. Pra mim é cusao!!! — Luan (@_luansantos98) April 2, 2018

Jogador de futebol que participasse de briga em campo deveria ficar suspenso 30 dias direto. O que Borja @Palmeiras fez foi um exemplo, ele é pago pra jogar futebol e não deu a mínima pra briga. Já pensou se a torcida do @Corinthians invadi o campo em massa ? Que massacre seria? pic.twitter.com/YsEaTv980C — Williman Oliveira (@Willimanwso) April 2, 2018

O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. BORJA. pic.twitter.com/acGdqVrket — ́™️ (@Mfutebolisticos) 31 de março de 2018

Borja pensando no que vai ter de janta, certeza pic.twitter.com/D6xjPRzQGO — Olé do Brasil (@Oledobrasil) 31 de março de 2018

Borja fingindo que não é com ele. pic.twitter.com/fSR6gg3W43 — Verônica (@sulmatononsense) 31 de março de 2018

Borja é aquele amigo que você pode contar na briga ! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/hN0k36G3Sm — Liberta Depre (@liberta__depre) 31 de março de 2018

Me identifiquei: Nas brigas de escola eu era o Borja. pic.twitter.com/grT3Vka3Ux — TRI! CÔ! VÔ! (@tricovo) 31 de março de 2018

O pau comendo e o Borja viajando num universo paralelo pic.twitter.com/3p61vagccT — ana icon promessa ⓟ (@anacarollne) 31 de março de 2018

BORJA APRESENTA TRAÇOS DO AUTISMO DE MESSI pic.twitter.com/StAGvCe2O7 — PALMEIRASMILGRAU™ (@ParmeraMilGrau) 1 de abril de 2018

Quando seus amigos tão brigando e vc lembra da morena. pic.twitter.com/TpWCW7covv — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) 1 de abril de 2018

"Entre bater penal e ajudar na briga, eu prefiro bater o penal" - BORJA, miguel — Alviverde Imponente (@desporquito) April 1, 2018

Brasileiro é foda, critica o Borja por não entrar em uma briga. — João Marcos Vieira (@_JaauumMarcos) April 1, 2018