Real, Bayern, United e Juventus ganham camisas de plástico reciclável

Grandes times europeus - Real Madrid, Manchester United, Bayern de Munique e Juventus - ganharam neste sábado, da fornecedora de material esportivo Adidas, camisas de treino ecológicas (e lindas).

As camisas são feitas de poliéster 100% reciclado, e a origem do material é curiosa: os oceanos. O material, que polui os mares, é interceptado por estações de tratamento nas Ilhas Maldivas, na Ásia, antes que chegue às áreas costeiras.

+ Messi oferece almoço de Natal a colegas de Barça em seu próprio restaurante

+ Grêmio leva chef da CBF ao Mundial para evitar 'choque cultural' nas refeições

As camisas, que serão vendidas no Brasil, trazem uma alusão à ecologia. Nas golas, há a mensagem "For the oceans" ("pelos oceanos"), com referência ao programa Parley for the Oceans, que tem a participação da Adidas e visa retirar milhares de toneladas de plástico que bóiam nos oceanos.

Cada camisa tem ainda efeito gráfico único, com o emblema do clube e o logotipo da Adidas bordados no peito.

+ Vídeo mostra Roberto Carlos apavorado com turbulência em avião; assista

A partir de janeiro, as camisas estarão disponíveis no Brasil, na loja online da Adidas e também nos pontos de venda físicos, por R$ 229 (versão adulta) e R$ 199 (versão infantil).