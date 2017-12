A 'briga' pela maior quantidade de curtidas no Facebook estava acirrada entre Real Madrid e Barcelona. Ambas as equipes fecharam o mês de março com quase 100 milhões de fãs na rede social.

No sábado, 1º de abril, o Real Madrid se tornou a primeira equipe de futebol a atingir a marca dos 100 milhões - quando o Barcelona ainda estava com 99,8 milhões. No dia seguinte, foi o time catalão que comemorou a marca dos 100 milhões.

Veja como foi a comemoração dos clubes no Facebook: