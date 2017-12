Real e Juventus fazem vídeos motivadores antes de decisão da Champions

O Real Madrid e a Juventus se enfrentam pela final da Liga dos Campeões, no próximo sábado, em Cardiff, no País de Gales. De um lado o melhor ataque da competição, de outro a melhor defesa. Para motivar a torcida e os jogadores, os dois clubes lançaram nesta quinta-feira vídeos em suas redes sociais.

Em busca do seu 12° título na competição, o Real Madrid aposta no tema "O destino está chamando", com destaque para o melhor do mundo da última temporada, o craque português Cristiano Ronaldo. A Juventus, por outro lado, acredita na força da equipe, dando mais espaço para diversos jogadores do goleiro Buffon ao Higuaín. O brasileiro Daniel Alves é um dos jogadores escolhidos para estrelar produção.