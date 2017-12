Real Madrid reembolsará torcedores que forem ao Mundial de Clubes

Um dia depois do elenco desembarcar nos Emirados Árabes Unidos para a disputa do Mundial de Clubes, o Real Madrid revelou que premiará os torcedores viajarem para acompanhar a equipe.

Em nota no site oficial, publicada nesta segunda-feira, 11, o clube merengue anunciou que irá custear os ingressos dos sócios e torcedores organizados nas partidas no Oriente Médio.

"O Real Madrid quer agradecer o apoio dos sócios e organizados que se delocarem a Abu Dhavbi para assistir ao Mundial de Clubes e ficará a cargo do custo das entradas tanto para a semifinal, como paa a final ou disputa do terceiro lugar", colocou a diretoria. "No momento da retirada dos ingressos na cidade, o clube os informará o procedimento para o reembolso da quantia."

Os madridistas jogarão nesta quarta-feira, 13, contra o Al-Jazira, time do ex-corintiano Romarinho classificado ao Mundial por ser o atual campeão nacional dos Emirados Árabes.

Avançando à final ou indo à improvável disputa do terceiro lugar, o time espanhol enfrentará o vencedor ou o perdedor da outra semifinal, entre Grêmio e Pachuca. Tanto a decisão como a disputa do terceiro lugar acontecerão no próximo sábado, 16.

EMIRADOS ÁRABES x ESPANHA

Disponíveis através do site oficial da Fifa, os ingressos da semifinal e da final do Mundial de Clubes são divididos em quatro categorias de preços. Para o primeiro jogo, nesta quarta, 13, as entradas podem ser adquiridas por 1000, 250, 100 ou 40 dirrãs, isto é, 231, 57, 23 ou 9 euros (R$ 904, R$ 226, R$ 90 ou R$ 36).

Para a decisão e disputa do terceiro lugar, no sábado, 16, as entradas são de 1500, 350, 150 ou 80 dirrãs, ou seja, 346, 80, 34 ou 18 euros (R$ 1,356, R$ 316, R$ 135 ou R$ 72). Para ambas as datas os ingressos estão esgotados.

Ao contrário do praticado pela maioria dos clubes brasileiros, os europeus mudam os preços dos ingressos dependendo do jogo. Por exemplo, para o clássico contra o Barcelona, no próximo dia 23 de dezembro, pelo Campeonato Espanhol, as entradas variam de 95 a 1,600 euros (R$ 371 a R$ 6,253). Por outro lado, contra o Numancia, nas oitavas de final da Copa do Rei, no início de janeiro, os ingressos vão de 15 a 375 euros (R$ 58 a R$ 1,464).