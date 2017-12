Real Madrid apresenta novo avião decorado com imagens de seus craques

Com direito a festa no Aeroporto de Barajas, na capital espanhola, o Real Madrid apresentou a aeronave da empresa patrocinadora Emirates que recebeu pintura especial em homenagem a cinco craques do clube.

O avião, que não vai servir apenas à equipe e sim será integrado às rotas normais da empresa, para divulgar a imagem do time pelo mundo, é o maior jato de passageiros do mundo atualmente em operação, um enorme Airbus A380. Sua capacidade máxima é para 850 passageiros.

Os cinco jogadores retratados na pintura oficial - Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Benzema, Marcelo e Sergio Ramos - estiveram no aeroporto e posaram para fotos dentro e fora do avião. Os fãs e torcedores também poderão fazer fotos junto da máquina durante as escalas do aparelho pelo mundo.