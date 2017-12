Real Madrid apresenta projeto de museu que passará por 15 cidades

O Real Madrid vai criar um museu itinerante, que conta a história do clube, e vai passar por 15 cidades, num prazo de cinco anos. A exposição começa a ser mostrada em Melbourne, na Austrália, em 2018.

Duas empresas - australiana iEC Exhibitions! e a britânica TEG - serão as parcerias do Real na empreitada, chamada de Real Madrid World of Football, Come Play!. A exposição vai se inspirar no Estádio Santiago Bernabéu e será interativa.

Por meio de realidade virtual, os visitantes poderão sentir com grande realismo como é estar perto dos jogadores, dentro do ônibus do time ou para reproduzir a sensação de subir ao campo a partir do vestiário.

"Somos conscientes da universalidade de nosso clube e queremos compartilhar nossos êxitos com todos os torcedores do Real Madrid ao redor do mundo”, afirmou Emilio Butragueño, diretor de relações institucionais do clube.

Pelo menos 3,5 milhões de pessoas devem visitar o acervo.