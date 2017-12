Jornal: Duelo com Real e CR7 é crucial para 1ª Bola de Ouro de Neymar

A dois meses do primeiro jogo, o confronto entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, nas oitavas de final da Liga dos Campeões, já agita o mundo do futebol. Além do desafio do PSG contra o maior campeão do torneio, o duelo também proporciona um duelo direto de Neymar com Cristiano Ronaldo, com o brasileiro buscando finalmente se igualar ao português e a Messi.

Em sua coluna no Mundo Deportivo, o diretor adjunto do jornal, Josep Maria Artells, publicou que esta é a grande chance do camisa 10 da seleção brasileira conquistar sua primeira Bola de Ouro.

+ Final antecipada? Twitter reage ao sorteio de Real x PSG na Liga dos Campeões

+ PSG joga Pac-Man e 'come' o Real Madrid no game; assista ao vídeo

+ Siga o Fera no Twitter!

"Se Neymar quer destronar Cristiano Ronaldo na Bola de Ouro, se o brasileiro aspira o simbólico retrato ao pé da Torre Eiffel abraçado à sua primeira grande conquista internacional, se quer saber somo é ter o mundo aos seus pés, tem uma enorme oportunidade, além da Copa do Mundo, de eliminar o Real Madrid nas oitavas e tirar o time branco do trono para que o ocupe o pretensioso PSG", escreveu.

"O cruzamento entre o Madrid e o PSG terá alta voltagem e a grande vitrine de Neymar para certificar que voa solitário depois de sair da zona de conforto que Messi lhe oferecia no Camp Nou", completou. "O 10 que urdiu uma desajeitada saída à francesa para monopolizar todo o protagonismo, já tem o melhor cenário e um rival que prestigia a competição."

"Para isso saiu do Barcelona. Aí está sua Bola de Ouro, Ney", sentenciou.

Com o sorteio desta segunda-feira, 11, Real Madrid e Paris Saint-Germain se enfrentarão pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa 2017/1. As partidas estão marcadas para os dias 14 de fevereiro, no Santiago Bernabéu, e 6 de março, no Parque dos Príncipes.