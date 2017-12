Real Madrid faz um vídeo para apresentar Vinicius Junior à sua torcida

Em nota no site oficial, o Real Madrid publicou um vídeo mostrando alguns dos melhores lances da curta carreira de sua mais nova contratação: Vinicius Junior. Nas imagens, a joia do Flamengo mostra habilidade e marca belos gols na Copa São Paulo de Futebol Juniores e no Sul-Americano sub-17.

No texto, o Real enfatiza que Vinicius foi campeão pela Seleção sub-15 e sub-17, sendo o artilheiro do último, com sete gols. Por fim, o atual campeão espanhol também cita a estreia de Vinicius no time profissional do Flamengo contra o Atlético-MG há 10 dias. Vinicius Junior foi negociado com os espanhóis por 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões). Assista ao vídeo clicando aqui.