Real Madrid pode usar Cristiano Ronaldo como moeda de troca por Neymar

Fã de Neymar, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, estaria disposto a tentar contratar o jogador brasileiro em breve, podendo até incluir o português Cristiano Ronaldo nas negociações, segundo informou o programa "El Larguero", da emissora espanhola Cadena SER, neste domingo, 14.

O camisa 10 do Paris Saint-Germain é um desejo antigo do chefão da equipe espanhola, tanto que, durante o processo de saída de Neymar do Barcelona, Pérez demonstrou interesse em contar com o atleta brasileiro.

Ainda de acordo com a emissora, sabendo das dificuldades em tirar Neymar do PSG, uma das apostas do cartola para convencer a diretoria do clube francês a liberar o brasileiro seria envolver o craque Cristiano Ronaldo nas negociações como moeda de troca.

A ida de Neymar para o Real Madrid é a maior especulação do futebol europeu, ainda que o brasileiro não tenha completado sequer uma temporada no Paris Saint-Germain. Na última sexta-feira, 12, o jornal espanhol Marca já havia publicado uma história semelhante, citando que Florentino Pérez prepara uma proposta de cerca de 400 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) para ter o brasileiro.

Segundo o jornal, Florentino somente irá negociar a chegada de Neymar com o aval da diretoria do PSG. Além disso, a diretoria do Real Madrid já foi informada por pessoas próxima do jogador que ele gostaria de atual no Santiago Bernabéu algum dia.

Em dezembro, o jornalista Ignacio Miguélez, durante uma edição do programa "El Chiringuito de Jugones", da emissora MEGA, cravou que Neymar deverá ir para o Santiago Bernabéu já no próximo mês de junho, na abertura da janela de transferência do verão europeu.

Nesta segunda-feira, 15, o jornal madrileno As publicou que Cristiano Ronaldo está insatisfeito com a diretoria do Real Madrid e já teria decidido deixar o clube. Segundo a matéria, o português inclusive já havia decidido seu destino, que seria retornar ao Manchester United, clube que defendeu entre 2003 e 2009 e pelo qual ganhou sua primeira Bola de Ouro, em 2008. / COM INFORMAÇÕES DA ANSA