Real Madrid promove jantar de fim de ano para equipes de futebol e basquete

A festa de fim de ano do Real Madrid reuniu os campeões do mundo no futebol, diante do Grêmio, e os craques do time de basquete do clube - que lidera o Campeonato Espanhol da modalidade, com 11 vitórias em 12 partidas.

Todos estiveram juntos no jantar de Natal da equipe, cujas fotos foram divulgadas no site oficial do clube - e o que chamou a atenção é que todos se misturaram nas mesas, inclusive os técnicos Zinedine Zidane (futebol) e Pablo Laso (basquete). Também esteve presente o presidente Florentino Pérez, que recentemente andou dando indicações públicas de que gostaria de contar com Neymar na equipe.

+ Jornalista espanhol crava que Neymar trocará PSG pelo Real Madrid

+ Renato Gaúcho e Grêmio viram alvos de piadas após derrota para o Real

Com calendário diferente do brasileiro, os jogadores de futebol do Real Madrid não estão propriamente de folga: o time volta a campo para o superclássico diante do Barcelona, pelo Campeonato Espanhol, na antevéspera de Natal, dia 23, em casa, no Estádio Santiago Bernabéu.

Na tabela do Espanhol, o Real está oito pontos atrás do rival, e tem que vencer para sonhar com o título nacional.