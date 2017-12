Real Madrid receberá R$ 3,5 bilhões da Adidas em novo contrato de patrocínio

O portal Football Leaks, especializado em divulgar informações confidenciais do futebol, divulgou nesta sexta-feira, em informação que será publicada na íntegra na revista alemã Der Spiegel, a oferta da Adidas para prolongar o contrato de patrocínio ao Real Madrid, que alcançaria o montante de 1 bilhão de euros (R$ 3,5 bilhões).

De acordo com a minuta do contrato que será tornada pública, entre 1º de julho de 2015 e 30 de julho de 2024, a empresa de materiais esportivos pagaria ao clube um valor fixo de 70 milhões de euros por ano (R$ 244,4 milhões). Além disso, o Real teria participação em 22,5% dos lucros da venda de produtos com o símbolo do clube em todo mundo, com uma comissão mínima de 30 milhões de euros (R$ 104,7 milhões). Além disso, é garantido fornecimento de material, no valor de 8 milhões de euros (R$ 28 milhões) por ano.

Por um título do Campeonato Espanhol, a Adidas pagaria 2,5 milhões de euros (R$ 8,7 milhões) adicionais, valor que subiria para 3,5 milhões de euros (R$ 12,2 milhões) a partir de 2020. Pela conquista da Liga dos Campeões da Europa, seriam pagos 5 milhões de euros (R$ 17,5 milhões), que subiriam em 2020 para 7 milhões de euros (R$ 24,4 milhões).

Segundo o Der Spiegel, a Adidas se negou a comentar as informações, enquanto o Real Madrid garantiu que, provavelmente, o documento tenha sido obtido ilegalmente, e que serão tomadas providências judiciais sobre o caso.