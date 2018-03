Real Madrid só vai liberar Cristiano Ronaldo se contratar Neymar, diz jornal

Mais um dia e mais um capítulo sobre a novela envolvendo Real Madrid, Cristiano Ronaldo e Neymar. Nesta quinta-feira, 25, o jornal da capital espanhola As publicou que o presidente madridista, Florentino Pérez, só aceitará liberar o português ao final desta temporada caso consiga contratar o brasileiro.

Diversos veículos espanhóis e portugueses já dão como certa a insatisfação de Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Enquanto na Espanha publicam que ele estaria infeliz com seu salário, equivalente à metade do de Messi, e até o não cumprimento de uma promessa de melhora em seu contrato após a conquista da última Liga dos Campeões, em Portugal atribuem a crise ao pouco investimento feito para a atual temporada.

Há dez dias, o mesmo As publicou que Cristiano Ronaldo já teria decidido deixar o Real Madrid e acertar seu retorno ao Manchester United.

Outro personagem dessa cena é Florentino Pérez, quem nunca escondeu seu desejo em contratar Neymar. O jornal Marca, inclusive, já publicou que o presidente tem um plano de cerca de 400 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) para poder trazer o atacante do Paris Saint-Germain.

Enfrentando situação parecida à de Cristiano Ronaldo, Neymar também é pauta na França sobre sua infelicidade no Paris Saint-Germain. Nesta quarta-feira, 24, o jornal L'Équipe publicou uma matéria dizendo que o brasileiro estaria "arrependido" de ter trocado de país. A principal razão deste descontentamento seria o "jogo muito defensivo e físico" do Campeonato Francês, o que o irrita devido às seguidas faltas que sofre nas partidas.

O camisa 10, portanto, também já estaria de olho em retornar à Espanha, onde acredita ter mais liberdade para jogar. Segundo o As, em matéria desta quarta, 24, Neymar aceitaria até uma diminuição em seu salário para poder jogar no time de Zinedine Zidane.