Real Madrid vai expandir sua rede de cafeterias na América Latina

A cadeia Real Madrid Café vai inaugurar a primeira franquia na América do Sul até julho de 2018, segundo anúncio do representante da marca ao jornal peruano El Comercio, nesta segunda-feira. As informações são da agência AFP.

O café vai ter um conceito temático. Ao lado do aspecto aromático e gastronômico, vai contar com produtos vinculados ao atual campeão da Liga Espanhola e da Liga dos Campeões, indicou Pepe Cobo, representante na América do Sul, Central e Caribe.

"A expansão do Real Madrid Café vai permitir que o clube esteja mais perto dos torcedores", acrescentou Cobo. A primeira franquia sul-americana vai ser aberta antes de julho de 2018, em Lima, com investimento previsto de 900 mildólares.

Além de Lima, o Real Madrid quer inaugurar uma loja no Panamá, também em 2018, e outras em Santiago e em Bogotá, em 2019.

Antes do fim deste ano, o Real Madrid Café vai contar com lojas em Miami e no México. O primeiro aberto fora da Espanha foi em Dubai, em 2014.

O Brasil, por enquanto, não deve receber nenhuma unidade da rede.