Real ou fake? De Bruyne faz cesta do meio da quadra com o pé; veja

Quem gosta de futebol, com certeza deve ser lembrar daquele vídeo em que Ronaldinho Gaúcho acertava quatro vezes o travessão sem deixar a bola cair e nesta semana, outro vídeo tem intrigado os amantes de futebol. Mostrando habilidade, o jogador do Manchester City, Kevin De Bruyne consegue acertar a cesta do meio da quadra com o pé. A cena aconteceu quando o belga fazia uma entrevista para a revista "Duse" para falar sobre sua paixão pelo basquete. E apesar dos presentes ficarem impressionados pelo lance, internautas estão questionando a veracidade do vídeo, pelo fato de a bola sumir do quadro por alguns segundos antes de cair na cesta.

Kevin De Bruyne é um jogador habilidoso, mas será que ele acertou mesmo a cesta? Confira o vídeo e tira sua conclusões.