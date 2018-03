Real sonda Salah, mas Liverpool só aceitaria por dinheiro e outro jogador

Sem sombra de dúvidas Mohamed Salah é um dos destaques desta edição do Campeonato Inglês. Como não podia ser diferente, o egípcio já atraiu olhares de alguns gigantes do futebol mundial. De acordo com o jornal inglês Mirror, o Real Madrid já realizou uma sondagem para saber a possibilidade de contar com o camisa 11 em seu elenco.

O Liverpool, em princípio, até topou fazer negócio. A condição imposta pelos Reds, porém, é que os espanhóis não só desembolsem muitos milhões de libras - a quantia não foi divulgada -, como também incluam o meia Lucas Vázquez na transação.

De acordo com o site especializado Transfermarkt, Vázquez vale 15 milhões de euros (R$ 60 milhões), enquanto que Salah, 80 milhões de euros (R$ 320 milhões).

Na atual temporada, Vázquez tem 40 jogos, com sete gols e 13 assistências dadas. Já Salah é nada menos que o artilheiro da competição, com 28 gols. Ontem mesmo, no duelo contra o Watford, o egípcio fez quatro e foi o destaque da goleada por 5 a 0.