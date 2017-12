Recém-chegado, Neymar é destaque em vídeo que oficializa Olimpíada em Paris

Neymar foi um dos destaques da apresentação que oficializou Paris como sede dos Jogos Olímpicos de 2024, que aconteceu nesta quarta-feira, em Lima, no Peru, ao dar início a um vídeo de exaltação à capital da França.

Neymar, líder da seleção brasileira na conquista da medalha de ouro nos Jogos do Rio, no ano passado, surgiu no telão, convidando os integrantes do COI a conhecerem melhor a capital francesa.

"Assim é Paris", afirmou o craque, vestido com uniforme de treino do Paris Saint-Germain e introduzindo para que outros atletas descrevessem, em 24 palavras, a cidade com adjetivos como surpreendente, criativa, elegante, intensa, mágica, espetacular e única.