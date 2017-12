Reconciliação com Marquezine deixa Neymar 'mais comportado'

Com o retorno do namoro com Bruna Marquezine, o brasileiro Neymar tem mudado de comportamento em Barcelona. Segundo o portal UOL, o jogador não vai a uma boate há cerca de três meses, o que era muito comum durante os finais de semana após algumas partidas com o clube catalão. O camisa 11 agora prefere ficar em casa e jogar pôquer ou videogame com os amigos. Além disso, Neymar diminuiu a frequência com que hospeda os amigos em casa.

Bruna Marquezine ainda não quer assumir publicamente que está namorando novamente Neymar. Por outro lado, o Neymar está muito feliz com a volta do relacionamento e não vê problemas em oficializar. Ainda de acordo com o portal, a atriz mantém uma conta fechada no Instagram por onde troca mensagens de carinho com o jogador.