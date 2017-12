Rede de cinemas vai transmitir a final da Liga dos Campeões no sábado

Trinta e três complexos de cinema da rede Cinemark irão transmitir ao vivo, neste fim de semana, no sábado (dia 3), a partir das 15h15, a última partida da Liga dos Campeões 2017, entre Real Madrid x Juventus. O jogo acontece em Cardiff (País de Gales), no Millenium Stadium.

Segundo a rede de cinemas, os ingressos para o torcedor interessado em ver o jogo na telona podem ser adquiridos no site da Cinemark ou nas bilheterias dos cinemas participantes, por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). A narração da transmissão, que será exclusiva, será de Cléber Machado, com comentários de Caio Ribeiro e interação nas redes sociais com Felipe Andreoli.

A transmissão da final será realizada em cinemas de todo o País. Em São Paulo, as salas que recebem a transmissão ficam nos Shoppings Eldorado, Market Place, Mooca Plaza, Pátio Paulista, Center Norte, SP Market, Cidade Jardim, Tietê Plaza, Metro Tatuapé e Metrô Santa Cruz.