Redes sociais comemoram suspensão de Marco Polo Del Nero pela Fifa

Muito citado durante o julgamento de José Maria Marin, em Nova York, o holofote sobre Marco Polo del Nero foi ligado mais uma vez. Além da Justiça americana também recomeçar a investigá-lo, o mandatário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi suspenso pela Fifa, nesta sexta-feira, 15, de exercer qualquer atividade ligada ao futebol pelos próximos 90 dias. Mais do que isso, ele também será alvo de uma investigação pelo Comitê de Ética da entidade, que considera sua situação à frente da CBF "insustentável".

Logo depois do anúncio da punição, os torcedores brasileiros comemoraram a decisão da Fifa. Os palmeirenses, inclusive, agora esperam que o dirigente também seja afastado do quadro de sócios do clube.