Redes sociais 'fervem' com demissão de Ceni no São Paulo

O que parecia inevitável, realmente se confirmou e Rogério Ceni não é mais técnico do São Paulo. O técnico, que chegou ao clube que defendeu durante 25 anos para sua primeira experiência de treinador, não conseguiu fazer o time render em seis meses no cargo.

Em 35 jogos, foram 14 vitórias, 11 empates e 10 derrotas, com aproveitamento de pouco mais de 50% e eliminações em sequência no Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Logo após o anúncio, o assunto passou a ser o mais comentado nas redes sociais.

Confira algumas reações: