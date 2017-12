Redes sociais não perdoam: 'E se Cristiano Ronaldo fosse igual a estátua?'

A estátua construída em homenagem a Cristiano Ronaldo no aeroporto da Ilha da Madeira, em Portugal, terra natal do craque, continua repercutindo. Considerada feia por deformar o rosto do atacante do Real Madrid, a escultura foi criticada no mundo inteiro. E as redes sociais, obviamente, não iriam perdoar.

Depois de muita zoeira, o Footbolé, site especializado em brincadeiras que envolvam o esporte mais popular do mundo, decidiu fazer uma montagem, deformando o rosto de Cristiano Ronaldo durante uma entrevista, ficando bastante semelhante com o resultado final da estátua.