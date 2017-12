Redes sociais oferecem milhões à Fox pelos vídeos de destaques da Copa

O Facebook, o Twitter e a Snap (controladora do app Snapchat) estão buscando obter da Twenty-First Century Fox o direito para disponibilizar online vídeos de destaque da Copa do Mundo de 2018, informou a agência de notícias Bloomberg.

As redes sociais ofereceram dezenas milhões de dólares pelos direitos sobre os vídeos de destaque do torneio de futebol sediado na Rússia, para que possam exibir os lances, informou a agência, citando duas pessoas familiarizadas com o assunto.

As empresas estão reforçando o foco em acordos para transmissão ao vivo de eventos esportivos, já que a audiência jovem prefere cada vez mais a internet para assistir a esportes, abandonando os tradicionais serviços a cabo.

A Fox informou que mantém o direito de exibir os vídeos da Copa, mas não deixou claro se vai entrar em acordo para que as redes sociais também possam fazê-lo.