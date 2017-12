Redes sociais vão à loucura com mais uma derrota do Corinthians; veja memes

As redes sociais foram à loucura na noite deste domingo com mais uma derrota do líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians. O 1 a 0 que o Timão tomou da Ponte Preta - e os quatro jogos sem vitória - causaram alvoroço nas redes sociais. No Twitter, os internautas também exaltaram a incrível atuação do goleiro da Ponte, Aranha, que parou totalmente as investidas corintianas.

Os memes, claro, pipocaram loga após o apito final, especialmente porque a Ponte Preta saiu da zona do rebaixamento, com a vitória - e o Palmeiras, que pode diminuir a diferença para apenas três pontos, joga amanhã contra o Cruzeiro, às 20h.

Confira:

Quando o Aranha fecha o gol e o jogo não é contra o Santos pic.twitter.com/EG9CNYLD2g — Burro sem sorte (@CornetaSantosFC) 29 de outubro de 2017